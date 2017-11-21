Эрдоган: Турция будет развивать атомную энергию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил о том, что его страна намерена начать разработку атомной энергии.

"Мы начинаем работать с атомной энергией. Мы продолжим ее развивать, нравится это кому-то или нет", - сказал турецкий лидер.

Со слов Эрдогана, Турция собирается начать строительство трех АЭС. Строительство одной из них начнется в 2018 году в южной провинции Мерсин.

Турецкий лидер пояснил, что национальная энергетическая политика позволит Турции достигнуть ее целей в будущем.

Также Эрдоган рассказал о том, что определенные круги предпринимают немалые усилия, чтобы помешать Турции развивать ее энергетику, обосновывая это защитой экологии.