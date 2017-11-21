Минниханов поучаствовал в шаманском ширке и профинансировал его?

Татарские СМИ и общественные деятели на основании сообщений бурятских СМИ распространили вчера информацию о факте вероотступничества президента Татарстана Рустама Минниханова.

Как сообщили бурятские СМИ, во время своего визита в эту республику Минниханов провел несколько часов в храме шаманов-многобожников «Тэнгэри», где "для него был проведен шаманский обряд".

О совместном идолопоклонничестве рассказал верховный шаман центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев (на фото с Миннихановым): "Для Рустама Нургалиевича был проведен обряд. Мы обратились к кузнечным тэнгэри. Рустам Минниханов помолился за свою республику, за свой род".

Также жрец рассказал, что Минниханов "внес очень большую сумму именно для строительства нашего храма". Он также рассказал, что на деньги Минниханова "будет построен в виде большой восьмистенной юрты высотой в 16 метров. Купол юрты будет окрашен в цвет неба – синий. Вместимость храма – до 300 человек. В центре шаманского дворца будет располагаться очаг, вокруг него статуи 13 хатов" (божеств, - примечание ГИ).

Отметим, что фото или видео свидетельств указанных утверждений нам лично найти не удалось. Свидетельства же подобного рода от немусульманина в отношении человека, считающегося мусульманином, без подтверждения им самим или другими достоверными способами, юридической силы, по Шариату, не имеют.

При этом, сами эти действия, если бы их совершил человек, считающий себя мусульманином, означали бы факт его вероотступничества и выхода из Ислама. Поэтому, исламским религиозным лидерам Татарстана и татарского народа стоило бы довести эту информацию до Минниханова, чтобы он либо опроверг эти сведения, либо принес публичное покаяние и вернулся в Ислам.