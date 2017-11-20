Арабы признали "Хезболу" террористами, а Ливан оккупированным ею

Прошедшая вчера экстренная сессия Лиги Арабских Государств официально признала ливанскую "Хезболу" террористической организацией.

Решение было принято после того, как премьер-министр Ливана Саад Харири, представляющий интересы суннитов и протестующий против участия террористов "Хезболы" в бойне в Сирии и других местах, был вынужден покинуть страну из-за готовящегося на него покушения. Кстати, вчера же, как мы и писали ранее, Харири появился в Париже, опровергнув тем самым слухи, что он удерживается в Саудии принудительно и все действия от его имени на самом деле совершает Эр-Рийяд.

Как заявил шейх Халид бин Ахмад аль-Халифа, министр иностранных дел Бахрейна, в настоящий момент Ливан фактически представляет собой фиктивное государство, прикрывающее оккупацию этой арабской страны террористами "Хезболы". "Ливан, к которому мы относимся как к братской арабской стране, находится под полным контролем этой террористической партии. "Хезбола" на данный момент является самым мощным из щупалец, которым Иран опутал регион", - сказал он.

Укажем в этой связи, что "Хезбола" уже была признана террористической организацией в 2013 году на территории стран, входящих Совет взаимодействия государств Арабского залива. Теперь же ее признали терорганизацией все арабские страны кроме оккупированных Ираном Ливана и Ирака, не явившихся на заседание ЛАГ.