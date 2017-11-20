Адвоката, боровшегося с УФСИН убили, а ее могилу осквернили

Год назад "Голос Ислама" писал о том, что российские силовики взяли под полный контроль Общественную Наблюдательную Комиссию за местами лишения свободы, превратив ее в издевательскую пародию над институтом общественного контроля за тюрьмами и колониями. То, что стало происходить после, является неизбежным следствием этого, впрочем, как и всего хода развития чекистско-мафиозного режима.

Так, в Кемеровской области адвоката, боровшегося с беспределом УФСИН в ИК-37 убили, а ее могилу осквернили на 9-й день после смерти. Случилось это после того, как новый начальник колонии - Косаргин А.В., заступивший на эту должность после отстранения старого - Антонкина К.Г., объявил своим личным врагом адвоката Селиванову (Вальтееву) Екатерину Александровну, добивавшуюся защиты прав заключенных, среди которых находится ее муж (вдовец).

После этих угроз адвокат обратилась в УФСБ по Кемеровской области, которое, разумеется, в связи с этим никаких мер не приняло.

И вот, 26 октября 2017 по пути в колонию автомобиль адвоката "вылетел" на встречную полосу, разбившись об бензовоз. При этом, на ее автомобиле присутствуют следы от третьего автомобиля, очевидно, и вытолкнувшего ее под удар. В этом, в частности, убежден отец погибшей, сам полковник милиции в отставке Вальтеев Александр Михайлович.

Однако на этом убийцы не остановились. На 9-й день после смерти женщины на ее могиле сломали крест, разбросали венки и разрыли саму могилу. А против ее подзащитных из колонии возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) за то, что они в своих жалобах обвиняли администрацию в систематическом избиении заключенных.