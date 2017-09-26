Турецкий фонд IHH доставил новую помощь рохинья

Турецкий исламский благотворительный фонд IHH доставил очередную порцию гуманитарной помощи рохинья.

С понедельника по четверг прошлой недели помощь в штате Ракхайн была доставлена 3 125 людям, находящимся в деревне Дапаинг Синкуинг Бали и лагере для временного проживания Дапаинг Южного Бали.

Пакеты помощи содержали в себе рис, масло, нут, соль и перец в количестве, достаточном для один месяц для одного человека.

Как заявляют представители IHH, в ближайшие дни они планируют доставить в Райкхан помощь для 12 500 человек.

Кроме того, помощь IHH уже охватила 165 000 человек с учетом рохинья, бежавших в Бангладеш, и в общей сложности должна будет поступить к 800 000 человек на территории Мьянмы и Бангладеша.