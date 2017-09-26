Независимость Курдистана: Эрдоган с Барзани могут проиграть от конфликта

По поступающим предварительным данным, свыше 93% человек, принявших участие в референдуме, прошедшем в Иракском Курдистане, проголосовали за его независимость от того, что раньше было Ираком.

Всего в голосовании приняли участие 5,2 миллиона человек на 6846 избирательных участках. Подсчет голосов продолжается, но мало сомнений в том, что его конечные результаты не будут принципиально отличаться от предварительных.

Укажем в этой связи, что голосование проходило на фоне бурных протестов соседей бывшего иракского Курдистана - Ирака, Ирана и Турции, позицию которых о несвоевременности референдума поддержали США и ЕС.

И если позиция Ирана и его марионеток в Багдаде не стала сюрпризом, то изменение позиции Турции по отношению к своему недавнему союзнику, ознаменовало собой кардинальную смену ее политики в этой стране.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Масуд Барзани совершил предательство их дружбы своим решением пойти на этот референдум. В то же время днем ранее Барзани заявил, что на протяжении последних месяцев он пытался встретиться с турецким руководством, чтобы объяснить ему свою позицию, но эти просьбы были проигнорированы. Также Базани заявил, что у Турции в регионе нет лучшего друга чем экс-иракский Курдистан, который не создавал и не собирается создавать угрозу ее национальной безопасности или вмешиваться в ее внутренние дела (имеются в виду районы Турции, населенные курдами).

Также отметим, что в ответ на протесты, раздававшие со стороны т.н. правительства Ирака (по сути - марионеток Ирана) Барзани неоднократно заявлял, что референдум может быть отменен, если Багдад предложит четкий план преобразования страны, который будет утвержден и прогарантирован ООН. Однако на это он также не получил ответа.

В этой связи надо напомнить читателям, чем было вызвано решение Эрбиля (столица Иракского Курдистана) о провозглашении независимости и на каком фоне оно было принято. Это было сделано после того, как шиитские силы бывшего Ирака, включая и отморозков из бандформирований "Хашд аш-Шаби" (а их террористами называл никто иной как Эрдоган) при помощи американцев взяли Мосул, как всегда устроив при этом этнические чистки мирных суннитов. После этого с их стороны стали раздаваться недвусмысленные угрозы, что следующим шагом они пойдут на иракский Курдистан, в связи с чем стало понятно, что его автономию они воспринимают как вынужденную и временную меру. Тогда Масуд Барзани и потребовал от Багдада официально закрепить конфедеративный характер Ирака, который бы гарантировал автономию Курдистана от посягательств. А когда это требование было проигнорировано, принял решение пойти на проведение референдума о независимости.

В целом же надо отметить, что труднообъяснимый конфликт Эрдогана с Барзани является чрезвычайно печальной новостью для исламских суннитских сил в обеих странах и в стратегической перспективе может сыграть на руку их врагам. Так, противники Эрдогана внутри Турции, поддерживая его в конфликте с Барзани, не забывают обвинить турецкого лидера в том, что он сам годами делал ставку на своего нынешнего курдского оппонента. Напротив, Барзани, поставленный перед необходимостью противостоять Турции, внезапно примкнувшей к Ирану и Ираку, будет становиться все более зависимым от тех антиисламских сил, которые критиковали его за сотрудничество с Эрдоганом, предлагая вместо этого объединение с теми курдами из РПК (и ее сирийского филиала), что ведут войну против Турции.

В итоге, от этого конфликта могут проиграть оба политика, а главное - исламские силы в их странах.