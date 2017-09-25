Алексеева расскажет Путину, что РПЦ притесняет остальные конфессии

Старейшая (из оставшихся в живых) российская правозащитница Людмила Алексеева, возглавляющая Московскую Хельсинскую Группу, заявила о том, что на очередной встрече лицензированных правозащитников с царем-батюшкой Путиным пожалуется на "плохих бояр" из РПЦ МП (корпорации Гундяева Кирилла).

"Я намерена рассказать главе государства о явном наступлении силами государства на все церкви, кроме Русской православной церкви Московского патриархата", - сказала Алексеева. При этом она добавила, что в России в том числе притесняют и православных, отказывающихся признавать паханат патриархат Гундяева.

При этом остается загадкой, как это может идти "наступление силами государства на все церкви", а его глава об этом не знает? Но наверняка можно сказать, что на это ответит Алексеевой Путин: "разберемся и, если это подтвердится, примем меры". Но, разумеется, ничего не подтвердится...