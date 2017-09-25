Доклад ООН: положение крымских татар ухудшается

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер обнародовала данные своего доклада, описывающего продолжающееся ухудшение положения крымских татар на попавшем под контроль путинской России полуострове.

За отчетный период произошло снижение численности крымских татар на родине с 245 тысяч до 232 тысяч.

Среди мер, выталкивающих крымских татар с земли предков, в докладе указываются похищения людей, беспричинные аресты, пытки, незаконные депортации.

В домах крымских татар постоянно проводятся обыски, члены общины крымских татар подвергаются незаконным задержаниям, - сообщает Фрейзер.

Прокремлевские СМИ отреагировали на данный доклад в привычном для них стиле: "вывсеврети".