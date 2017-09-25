Ахрар аш-Шам наказал асадитов за нарушение перемирия

Исламское движение освобождения Шама (Ахрар аш-Шам) провело в северной Хаме ограниченную тактическую операцию против режима Асада, ликвидировав при этом 6 военнослужащих последнего.

При этом, как пояснили представители Ахрар аш-Шама, они не участвуют в наступлении, объявленном Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) в Хаме, и соблюдают договоренности о перемирии, достигнутые недавно в Астане.

Конечно, может возникнуть закономерный вопрос - как можно атаковать асадитов и при этом придерживаться перемирия?

Можно, в том случае, если эта атака была проведена в ответ на нарушение перемирия самим режимом, который обстрелял из тяжелой артиллерии населенные пункты, расположенные в зоне деэскалации. В ответ на это повстанцам пришлось провести операцию по принуждению агрессора к миру.

Что же касается ХТШ, то они ни переговоров с Асадом, ни перемирий с ним не признают принципиально.