Сын Нетаньяху пошутил над евреями. Им не понравилось

Яир Нетаньяху сын ультрасионистского главаря Израиля Беньямина Нетаньяху шокировал значительную часть израильского и мирового еврейского сообщества размещением на своей странице в фейсбуке... антисемитской карикатуры.

На картинке под названием "Пищевая цепочка" изображены еврейский глобалистский бизнесмен Джордж Сорос вместе с рептилоидом и масоном, управляющие бывшими премьер-министрами Израиля Ехудом Бараком и Мени Нафтали.

Нетаньяху-младший таким образом, видимо, решил пошутить, но шутка оказалась явно неудачной, учитывая то, что все указанные на картинке реальные люди являются политическими противниками его отца, и что ряд неонацистских групп приветствовали эту карикатуру, заявив, что она отражает устройство современной политики.

В частности, Эндрю Англин, основатель американского неонацистского сайта Daily Stormer написал в своем твиттере: "Яир Нетаньяху - настоящий брат", а Дэвид Дюк, бывший лидер Ку Клус Клана, написал: "Добро пожаловать в клуб, Яир - круто, просто круто".

У израильских политиков радостных эмоций было куда меньше. Так, изображенный на карикатуре Ехуд Барак посоветовал Нетаньяху-младшему обратиться к психиатру. Лидер лейбористов Ави Габбай заявил, что сын премьера перешел этим все мыслимые границы, а его поступок является печальным для всего Израиля.

В итоге, достойный сын своего отца удалил картинку со своей страницы.