Администрация Трампа игнорирует доклад о пользе беженцев

Администрация Дональда Трампа проигнорировала доклад собственного же министерства здравоохранения (Департамент здоровья и гуманитарных услуг), согласно которому беженцы принесли в экономику Америки на 63 миллиарда долларов больше, чем было потрачено на них.

Исследование было проведено в рамках подготовки решения о количестве беженцев, которым будет позволено въехать в США. Само решение должно быть принято до 1 октября этого года.

При этом политический советник Трампа Стефен Миллер считает, что США больше не должны принимать беженцев, так как это слишком дорого и опасно. Его аргумент, касающийся дороговозны, как раз и был опровергнут в докладе Департамента здоровья.

В докладе было показано, что в период с 2005 по 2014 гг. своим трудом и своими налогами беженцы вложили в экономику США 269 миллиардов долларов, что было на 63 миллиарда больше, чем на них было потрачено государством.

Коротка выжимка этого доклада была опубликована в The New York Times. Однако сейчас команда Трампа пытается просто игнорировать его при обсуждении этой проблемы.