Турция и ЕС создали в Анкаре медцентр для сирийцев

В столице Турции открылся новый медицинский центр, предназначенный для мигрантов, в первую очередь - беженцев из Сирии. Проект был профинансирован на деньги, выделенные для этих целей Европейским Союзом.

Центр открылся в район Анкары Алтынтаг. Он оснащен самым современным оборудованием и в нем будут работать 1500 медицинских сотрудников, включая прошедших курсы повышения кваллификации сирийских врачей и медработников, проживающих в Турции.

Создание подобных центров является необходимостью в Турции, где проживает свыше 3 миллионов сирийцев. Национальная здравоохранительная система страны не справляется с их медицинским обслуживанием, учитывая ее перегрузку, а также языковой барьер. Кроме того, это наилучший способ обустроить бежавших в Турцию сирийских врачей, которые таким образом смогли бы продолжать профессиональную деятельность.

В общей сложности создание очередного медицинского центра для проживающих в Турции сирийцев обошлось в 300 миллионов евро (360 миллионов долларов США).