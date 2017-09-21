Буддистские экстремисты не дают поставлять помощь рохинья

В Мьянме, в штата Ракхайн толпа буддистских экстремистов, накручиваемая монахами, попыталась воспрепятствовать доставке междунадной гуманитарной помощи для мусульман-рохинья.

Примерно 300 буддидистов (буддистских экстремистов) взяли в осаду здание Международного Комитета Красного Креста в городе Ситтве, так как именно в нем принималась и распределялась гуманитарная помощь.

Атаке также подверглась полиция Мьянмы, которая защищала здание международной организации. В нее полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

Представитель Красного креста в Рахине Грациэлла Лиете Пикколи подтвердила факт нападения, но заявила, что экстремистам не удастся остановить их деятельность и они продолжат оказывать людям посильную помощь.