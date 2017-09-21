Новый глава Диянета призвал бороться с секуляризмом

Доктор Али Эрбаш, новый глава Управления по делам религии Турции (Диянет), назначенный на эту должность вместо ушедшего в отставку Мехмета Гермеза, своим первым же обращением к подчиненным ему имамам вызвал негодование со стороны радикально-кемалистских кругов.

"Мы должны работать больше, чем когда бы то ни было, чтобы донести вечное послание от Аллаха и его посланника к человечеству, оказавшемуся в когтях секуляризма и отрицания всех ценностей", - сказал он.

Меж тем, во все еще действующей конституции Турции секуляризм определен как одна из ее незыблемых ценностей, являясь основной основ кемалистского наследия.

В этой связи радикальные кемалисты возмущаются тому, что государственный чиновник, которым является глава Диянета, существующего за госсчет, провозглашает борьбу с идеологическими основами государства, получая за это зарплату за счет налогоплательщиков (то есть, и их тоже).