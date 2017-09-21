Беспредел силовиков: не доказали ИГИЛ - "нашли" наркотики

На днях "Новая газета" привлекла внимание к судебному процессу над москвичом дагестанского происхождения Мурадом Рагибовым (на фото), дело которого имело громкий резонанс год назад, но затем выпало из поля зрения.

Напомним, что ранним утром 30 августа в квартиру к семье Рагибова ворвались силовики, которые начали его избивать и переворачивать все верх дном. Рагибова пытали практически на глазах родителей, блокировав их в соседних комнатах, где его матери стало плохо и потребовалась скорая медицинская помощь.

Парня били подручными предметами, душили и даже ударили ножом в ногу, что зафиксировано несколькими экспертизами, подтвердившими факты побоев и "металлизации" организма.

Стояла цель - выбить признание об участии в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России ИГИЛ. Когда этого не получилось, был задействоан резервный сценарий - у парня "нашли" пакетик с наркотиками.

Дело о хранении наркотиков сейчас слушается в Тушинском районном суде. При этом, все заявления родителей в надзорные органы о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков просто проигнорированы, несмотря на официально зафиксированные множественные побои.