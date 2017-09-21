Москва: таджики поднялись за избитого земляка (видео)

Вчера вечером на юго-востоке Москвы произошли столкновения между неформальным профсоюзом таджикских рабочих и московскими жандармами. Для разгона рабочих жандармам пришлось задействовать огнестрельное оружие, стреляя в воздух.

В итоге, от 100 до 200 человек (по различным оценкам) были задержаны.

Конфликт начался после того, как охранники ТЦ "Москва" избили до полусмерти 27-летнего грузчика Навруза Каримова, легально работающего в российской столице. По имеющейся информации, он отказался работать "под крышей", после чего четверо охранников завели его в подсобное помещение и избили до беспамятства.

После этого, тело Каримова завернули в простыню, вывезли за пределы торгового центра и оставили у помойки, видимо, предполагая, что это уже труп. Там его и нашли земляки, которые сообщили об этом беспределе всем остальным.

После того, как возмущенные рабочие подтянулись на место происшествия, на помощь охранникам прибыла полиция. Вместо того, чтобы арестовать на месте виновных в избиении, она напротив стала задерживать и избивать возмущенных людей.

Спонтанную акцию протеста координировало движения «Таджикские трудовые мигранты», лидер которого Каромат Шарипов вел переговоры с силовиками и давал интервью прессе.

Показательно, что таких стихийных акций в российской столице становится все больше и проживающие в ней представители мусульманских народов начинают смелее заявлять о своих правах.