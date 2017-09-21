Нурсисты, таблиги и салафиты сразятся с РФ в ЕСПЧ

Исламские движения "Нурджулар" и "Таблиг Джамаат", запрещенные в России, решили дать ей бой юридическими методами - на площадке Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщил правозащитный центр "Сова", ЕСПЧ одновременно рассмотрит 8 жалоб из России в связи с запретом религиозных организаций, преследованием из-за причастности к ним, а также признанием экстремистскими ряда произведений религиозной литературы.

В их числе, помимо нурсистов и таблигов жалобы Айрата Шакирова, которому вынесли предостережение за попытку создания салафитской религиозной группы (при том, что салафиты формально не запрещены в РФ), а также издательства "Издатель Эжаев А.К." - на признание экстремистскими книг "Основы веры в свете Корана и Сунны" и "Жизнь пророка, да благословит его Аллах и да приветствует" Сафи аль-Мубаракфури.

Кроме того, заодно с мусульманами будут рассмотрены жалобы других преследуемых в России групп - саентологов, "Фалуньгун" и "Аум Синрикё" на запрет их деятельности и литературы.

Теоретически, решение ЕСПЧ с требованием к России разрешить деятельность запрещенных Кремлем и Лубянкой (это сейчас одно и то же) организаций может создать интересный юридический прецедент. Практически же, это вряд ли на что-то повлияет, так как силовики уже давно и успешно репрессируют многие организации и деятелей, которые формально не запрещены, а при отсутствии возможности обвинить их членов в участии в экстремистской организации, просто подбрасывают им оружие и наркотики и сажают по уголовным статьям.

Так что, лишний щелчок Кремлю по носу от ЕСПЧ, конечно, не повредит, но не нужно иллюзий - пока существует чекистский режим, никакие решения судов ему осуществлять репрессивную деятельность не помешают.