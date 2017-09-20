ИГИЛ отдыхает: новая смертная казнь в США (видео)

Пресловутый цивилизованный мир, так смаковавший каждое мнимое или реальное зверство, имевшее место в ИГИЛ*, стыдливо проигнорировал очередное нововведение его лидера - США.

Теперь в нем, в штате Оклахоме смертные приговоры будут приводить с помощью азота. Эксперты-палачи, принявшие такое решение, утверждают, что азотовые уколы будут самым гуманным способом смертной казни.

Однако независимые эксперты с ними не согласны - они указывают на примеры того, как казнимые посредством инъекций бились в агонии от 45 минут до 2-х часов (!) и предупреждают, что последствия казни с помощью азота могут быть еще мучительнее, так как такой способ казни до сих пор не применялся и неизвестен.

* - запрещена в РФ