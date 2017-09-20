Муфтий Нафигулла Аширов призвал мусульман к братским взаимоотношениям

Сегодня Нафигулла Аширов, главный муфтий Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР), от своего имени и от имени возглавляемой им организации разместил на своей странице в Фейсбуке официальное обращение к единоверцам. Приводим его текст ниже без комментариев и исправлений.

Уважаемые братья и сестры, уважаемые единоверцы!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Мир Вам, милость Аллаха и Его нескончаемые блага!



От имени руководства Духовного управления мусульман Азиатской части России, а также от себя лично, с искренностью в сердце и надеждой на понимание, обращаюсь к своим братьям и сестрам с данным словом, стремясь разъяснить важность соблюдения нормальных, дружеских и братских взаимоотношений, как внутри общины мусульман, так и с окружающим нас обществом в целом, что необходимо для сохранения уважительного и доброго отношения к нашей религии со стороны всего многонационального общества, в котором мы живем.



Особую актуальность этот вопрос обретает сегодня, когда появились люди, которые, с одной стороны, пытаются дискредитировать нашу религию, обвиняя мусульман в различных формах чрезмерности и нетерпимости, а другие, фальсифицируют и переиначивают на свой лад религиозные тексты, пытаясь размыть и подвергнуть сомнению сами незыблемые основы ислама. Мусульмане же не сомневаются, что исламские принципы, которые призваны регулировать жизнь человечества, были доведены до совершенства самим Аллахом и не требуют какой-либо корректировки со стороны невежд, о чем и говориться в Коране.

قال الله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" المائدة/3 .

«Сегодня Я довел до совершенства вашу религию и завершил вам Мою милость и одобрил для вас ислам в качестве религии».

Конечно же, Милостивый и Милосердный Аллах, не оставил и не оставит без Своего попечения верующих и их религию, для чего и явил пример великого посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, наделив его безграничной добротой к людям и гуманностью, которые позволили, по милости Аллаха, привести в эту прекрасную религию полтора миллиарда человек.

И лучшим примером такого гуманного и доброго взаимоотношения с окружающими людьми, как уже сказано, явил для нас Коран в примере пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, о котором Сам Всевышний Аллаха напоминает нам:

قال الله تعالى: "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" (الأحزاب -21).

«В Посланнике Аллаха был для вас прекрасный пример, для тех, кто надеется на (милость) Аллаха и в Последний день и много поминает Аллаха». (Сура «Союзники», 21).

Милость один из атрибутов Аллаха, свят Он и Велик. И самая большая Его милость — это то, что Он отправил Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, всему человечеству, чтобы вывести их из мрака к свету. Об этом сообщает Всевышний Аллах: "Мы ниспослали тебя милостью для миров".

Также Аллах послал нам в Коране известную формулу успеха мусульман, которая позволяла верующим совершать великие дела, которым удивляются историки по сей день. Аллах запретил споры и разногласия среди братьев по вере, призвав их к единству и сплоченности: «Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь (между собой), а не то лишитесь мужества и успеха. Будьте терпеливыми. Аллах на стороне терпеливых» (Добыча, 46). Также Аллах сказал:

"قال الله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون".

"Истинно, все мусульмане - братья! Исправляйте отношения между братьями и бойтесь Аллаха, может вы будете помилованы".

Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прилагал все усилия для объединения мусульман и утверждения в их душах милость и милосердие по отношению друг к другу и часто говорил: "О люди, я милость, ведущая на правильный путь".

Милость его была обращена ко всем людям, и в особенности к своему народу – Умме. Рассмотрим хадис, в котором он говорит: «Меня и мою общину можно уподобить мужчине, который зажег огонь и мотыльки и твари стали попадать в него. Но он отмахивает их от огня, а они одолевают его. Я беру вас за пояса, чтобы не дать вам войти в огонь, но вы врываетесь в него".

Мягкость и милосердие пророка ко всем верующим, в разных ситуациях, а также к своим домочадцам, проявлялась даже во время важнейшего поклонения, как совершение молитвы, о чем свидетельствует данный хадис, переданный от Аби Катады, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, вышел к нам и Умама, дочь аль-Аса (внучка пророка) была на его плече. Он совершал молитву и когда он делал поясной поклон, то ложил девочку, а когда выпрямлялся, то поднимал её» (Бухари; Муслим).

Его милость охватывает и взрослых, и детей, мужчин и женщин, близкого и далекого, более того друзей и даже врагов. Она также не ограничена ни временем, ни местом, и предназначена для целого мира с начала его пророчества до Судного дня. Мы видим, как он обучает свою умму милости, и говорит: "Поистине Аллах милует из Своих рабов только милостивых".

Уважаемые братья и сестры!

Здесь я вам хочу привести пример безграничной доброты и милосердия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к мусульманам, даже совершившим грех. От Абу Хурайры, да будет Аллах доволен им, приводится, что он сказал: "В то время как мы сидели у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нему пришел мужчина и сказал: "О, посланник Аллаха, я погублен". Он, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: "Что случилось с тобой?" Он ответил: "Я имел сожитие со своей женой во время поста". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: "Ты можешь освободить раба?" Он ответил: "Нет". Тогда он спросил его: "Ты сможешь держать пост в течение двух месяцев подряд?" Он ответил: "Нет". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: "А сможешь ли ты накормить 60 бедняков?" Тот ответил: "Нет". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остановился и мы стали ждать. В это время пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли плетеный сосуд с финиками. Он спросил: "Где спрашивающий?" Тот ответил: "Это я". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: "Возьми и раздай это". Мужчина спросил: "Беднейшему, чем я, о, посланник Аллаха? Клянусь Аллахом, между этими двумя кварталами нет семьи беднее моей семьи". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, улыбнулся, что даже показались его клыки, затем сказал: "Накорми им свою семью".

Задумайтесь братья, которые затевают споры и разногласия из-за тех или иных ошибок своих братьев, сколько же милости в этом отношении было у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, даже к согрешившему мусульманину! Он продолжал ему перечислять все средства искупления без волнения и злости. Даже наоборот, он принял этот вопрос с улыбкой, которая дает грешнику своего рода душевное спокойствие. И когда человек проявлял свою немощь в выполнении, какого-то из них, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не гневался, более того, он дал ему финики, которые принесли для милостыни, и сказал ему: "Возьми эти финики и искупи ими свой грех".

Его милосердие проявилось так же в поклонении. Однажды один человек пожаловался пророку, да благословит его Аллах и приветствует: "Клянусь Аллахом, о, посланник Аллаха, я опаздываю на утренний намаз, из-за человека, который долго совершает его". Я не видел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, более злым в наставлении, чем в этот день. Он сказал: "О люди! Поистине, есть среди вас отталкивающие. Кто совершает молитву имамом, то пусть укоротит ее, ведь позади него есть больные, старые, и те, у кого есть нужда".

От Анаса, да будет доволен им Аллах, передаётся, что посланник Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, сказал: «Поистине, начав делать намаз, я хочу делать его дольше, но услышав плач ребёнка я сокращаю молитву, зная, как сильно переживает мать ребёнка из-за его плача» (Бухари).

Признаки милосердия проявились и в его отношениях с пленниками и рабами. Дочь Хатима ат Таий, плененную во время войны с Бану Тайиъ, поместили рядом с мечетью. Как-то раз мимо нее проходил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и она подошла к нему (она была умной женщиной) и сказала: «О, посланник Аллаха, отец погублен, а брат исчез. Окажи мне милость, (отпусти меня), да окажет Аллах тебе милость". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Я уже сделал. Только не спеши выходить отсюда, пока не найдешь доверенного человека из твоего племени, чтобы он доставил тебя в твой город. Затем извести меня". Она сказала: "Я пробыла там, пока не пришла группа людей из моего народа, в которой были доверенные лица". Она сказала: "И он одел меня и дал пропитание, и я отправилась с ними, пока не добралась до Шама".

Давайте здесь остановимся и посмотрим на милосердие и гуманное отношение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с этой пленницей. Он, да благословит его Аллах и приветствует, не пожелал отпускать ее одну, и попросил ее не спешить выходить в путь, пока не найдет надежного человека из ее племени, с которым она могла бы отправиться домой.

Более того, он, да благословит его Аллах и приветствует, был милосердным не только по отношению к людям, но и к животным и скотинам, птицам и насекомым. Мы видим в его биографии, что он сообщает о прелюбодейке, которую простил Аллах из-за милосердия, оказанного ею собаке.

Почему же мы, сегодня выискиваем причины, чтобы посеять разногласия среди братьев, когда мусульмане в мире страдают, терпят унижения и теряют свои позиции от бессилия, вызванного разногласиями, спорами и враждой между братьями в религии, о которых пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, сказал:

قال صلى الله عليه و سلم: "لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا و لا تقاطعوا كونوا عباد الله إخوانا، لا يحلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاه فوق ثلاث".

‏Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Не враждуйте между собой, не завидуйте друг другу, не отворачивайтесь друг от друга, не порывайте отношений между собой, будьте о, рабы Аллаха, братьями! Не является разрешенным мусульманину оставить своего брата (в обиде) более трех (дней)".

Почему для нас мусульман не служит примером милосердие посланника Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, которое охватывает не только людей, но и животных и даже птенцов, от которых человек не получает никакой пользы???!

Посмотрим же на его милосердие к воробью! Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: "Если кто ради развлечения, без надобности, убьет воробья, то, воробей будет в Судный день кричать Аллаху: О Господи, этот человек убил меня без необходимости, и бесполезно".

Это милосердие, лишенное всяких страстей, и не преследующее мирские выгоды или личные цели. Как превосходно это милосердие в сердце мусульманина к своим единоверцам, которое снимает боль и облегчает их печаль!

Всевышний Аллах в Коране сказал: «Призывай на путь твоего Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом» (16:125). Так старайтесь убеждать других в своей правоте с мудростью и в атмосфере исламского братства и будьте терпимыми друг к другу, как и необходимо иметь хорошее мнение о своих братьях, не подозревать их без основания. Видя его действия, думать о нем с лучшей стороны, насколько это возможно найти ему оправдание, почему он поступил именно так, может он делал это правильно. Пророк Мухаммад, мир Ему и благословение Аллаха, сказал:

قال صلى الله عليه و سلم: "إِيَّاكُم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ".

Это означает: «Остерегайтесь предположений, воистину, предположения самая лживая речь».

Ибн Аль-Мубарак сказал:

المُؤْمِنُ يَطْلُبُ المَعَاذِيرَ وَالمُنافِقُ يَطْلُبُ الزَّلَّاتِ

Это означает, что «Верующий ищет то, что оправдывает действия, а лицемер ищет ошибки, промахи и упущения».

Также не забывайте приказ Всевышнего, который сказал: «Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо дьявол вносит между ними раздор. Воистину, дьявол для человека – явный враг» (17:53).

И если мы хотим блага для себя и своей религии, даже, если мы видим какой-либо недостаток в нашем брате, не надо использовать такие многозначные, тяжелые слова как: заблудший, фасик, кафир, когда можно выбрать более корректное слово, которое сохранит исламское братство и солидарность, предписанные нашей религией. Потому что, отношение мусульман друг к другу свидетельствует об уровне веры и искренности. Пророк же об этом сказал: «Для того, чтобы совершить дурное, человеку достаточно с презрением относиться к своему брату в Исламе». (Муслим).

Призывая мусульман к уравновешенности и отходе от крайностей и нетерпимости в вопросах религии, пророк Мухаммад, мир Ему и благословение Аллаха, сказал:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "اياكم و الغلو في الدين، فإنَّما هلك من كان قبلَكم بالغلو في الدين". (رواه النسائي).

و قال شيخ الاسلام ابن تيمية، رحمه الله، و قوله: "و اياكم و الغلو في الدين" عام في جميع أنواع الغلو - في الاعتقاد و الأعمال.

"Остерегайтесь проявления чрезмерности в религии, истинно, пропали те, которые были до вас из-за проявления чрезмерности в религии". (Ан-Насаи).

Один из исламских ученых, Шейхуль-Ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, к трудам которого часто обращаются те наши братья, которые нередко проявляют неприятие и нетерпимость к наличию других мнений среди ученых, в вопросах религии, в комментарии к этому хадису сказал: «Слова хадиса - "Остерегайтесь чрезмерности в религии", имеют общее значение и смысл, сказанные в отношении всех форм проявления чрезмерности, будь то в вопросах вероубеждения, или в делах".

Исходя из этого, уважаемые братья, будьте терпеливыми и снисходительными в отношениях друг с другом, каким был посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к верующим и, даже к своим оппонентам, как мы видим из выше приведенных хадисов и аятов. И пусть второстепенные вопросы, в которых расходились во мнениях великие имамы Уммы и ученые прошлого, не являются для нас поводом для разногласий, вражды и ненависти, ослабляющими наше единство, отнимающими нашу силу и сужающими наши возможности в век, когда Умма посланника Аллаха, да пребудет с ним милость Аллаха и Его благословение, переживает один из судьбоносных периодов своей истории!

Молю Аллаха, уважаемые братья и сестры, чтобы Аллах спас нас от таких скверных качеств, как высокомерие, презрение, нетерпимость, жестокость, злословие и вражда к своим братьям по вере, сделав наши сердца смиренными перед Его повелениями, открытыми и добрыми перед нашими братьями по вере, помня слова Аллаха: «Верующие ведь братья». (49;10).

С уважением и добрыми молитвами ко всем вам, без исключения,



Председатель, Главный муфтий Централизованной религиозной

организации Духовное управление мусульман Азиатской части России,

шейх Нафигулла АШИРОВ