Зачем в России возбудили дело на Айрата Вахитова?

Как сообщил "российский гуантанамовец" Тимур Ишмуратов, уже отсидевший свои 8 лет в России, к нему в Бугульме нагрянули с обыском силовики. В ходе обыска ему сообщили, что он проходит по уголовному делу, возбужденному против Айрата Вахитова (на фото), которого обвиняют в "вербовке".

Эта новость показательна по двум причинам.

Во-первых, когда обсуждалось дело Вахитова, не раз озвучивалось, что никакого отношения к его преследованию на территории Турции российские спецслужбы не имеют, так как на него в России даже не заведено никакого дела. В то время, как дела не заводили по той простой причине, что Вахитова в России не было, экстрадировать его было проблематично, зато таким образом был шанс заманить его в мышеловку, создавая у него впечатление, что в России ему ничего не угрожает. Впрочем, совершенно очевидно, что на случай его появления папка для возбуждения такого дела уже была готова.

Во-вторых, сейчас Вахитов находится в турецкой тюрьме, куда попал после того, как был внесен в списки террористов США и ЕС, что очевидно, могло быть сделано только по наводке из России. Возникает вопрос - зачем в таком случае против него понадобилось возбуждать дело в России сейчас?

Можно предположить, что таким образом российские спецслужбы будут пытаться не допустить досрочного освобождения Вахитова, а возможно и затребовать его через экстрадицию, пользуясь нынешним улучшением отношений с Турцией.

Отметим, что координация деятельности на столь высоком международном уровне против Вахитова, который в последние несколько лет занимался исключительно журналистской и правозащитной деятельностью, поистине впечатляет. Показательно также и то, что он не особо волновал спецслужбы в прошлый, "горячий" период своей биографии, но попал под серьезный огонь как раз тогда, когда отмежевался от наиболее радикальных элементов (в частности, в Сирии) и стал завоевывать авторитет у широких кругов политизированных русскоязычных мусульман, а также приглашаться для дачи комментариев в оппозиционные российские СМИ.

Все это наводит на мысли, что в лице Вахитова спецслужбы ряда стран пытаются нейтрализовать одного из перспективных идеологов политического Ислама, постсоветского пространства в целом и татарского народа в частности.