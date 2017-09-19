Глава Бирмы защитила рохинья - на словах...

Глава гражданской администрации Мьянмы Аунг Сан Суу Куи (на фото) решила, что называется, сделать хорошую мину при плохой игре и выступить в защиту... рохинья.

Она заявила, что ее страна готова в любой момент принять обратно рохинья, бежавших из страны, и что ее правительство давало военным Мьянмы поручение в рамках борьбы с повстанцами-рохинья "проявлять сдержанность и избегать побочного эффекта".

Однако как следует из многочисленных фактов, зафиксированных международными наблюдателями и правозащитниками, военные не только "не проявляли сдержанность" и не пытались "избегать побочного эффекта", но и не особо скрывали, что не собираются этого делать, публично давая понять, что собираются "окончательно решить рохиньский вопрос".

Ситуация изменилась только после привлечения внимания к проблеме международного сообщества и массированного давления, оказанного на власти Мьянмы, которые пытались защитить от него Китай и Россия.

Собственно, то, что заявление премьера Мьянмы было вызвано именно им, понятно из самой ее речи. "Я осознаю тот факт, что внимание всего мира сосредоточено на ситуации в штате Ракхайн. Как ответственный член мирового сообщества Мьянма не боится международного контроля. Мы тоже обеспокоены. Мы хотим выяснить, каковы реальные проблемы. Сейчас имеются диаметрально противоположные показания. Мы должны выслушать всех и убедиться, что обвинения основаны на серьезных доказательствах, прежде чем начнем действовать".

То есть, "реальные проблемы", оказывается еще надо выяснить, а не остановить незамедлительно карательную операцию, допустить в зону бедствия международных наблюдателей и перестать врать всему миру, что рохинья сами сжигают свои деревни.

Тем не менее, прогресс налицо - власти Мьянмы признали хотя бы наличие проблемы. А значит, давление на них всем миром нужно продолжать, чтобы добиться реального результата.