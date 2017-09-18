В Кувейте арестовали и депортировали польского гомика

(На фото - задержанный в провокационной майке; самое пристойное фото, которое удалось найти в его Инстаграмме)

В Кувейте за вызывающее поведение был арестован и впоследствии выслан из страны иностранец. Как выяснилось, им оказалась польская "звезда" Инстаграмма King Luxy, знаменитая своей пропагандой разврата и содомии в этой социальной сети.

Существо явно мужского пола, выглядящее явно, как женщина, сотрудники уголовной полиции обнаружили возле ресторанов на одной из центральных улиц, после чего доставили в участок полиции. Там ему объяснили, что в мусульманской стране существо мужского пола не может так ходить в публичных местах. С его слов, объясняли ему это в достаточно грубой форме.

После того, как выяснилось, что к ним в руки попал не обычный..., а медийно раскрученный персонаж, на него было возбуждено дело, после чего его незамедлительно депортировали из страны. Въезд в Кувейт ему отныне запрещен.

Теперь оно активно возмущается в социальных сетях, рассказывая об "унижениях" (?) и побоях, которым подверглось в кувейтской полиции.