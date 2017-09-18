Навальный готовит войну с Чечней, но обещает, что ее не будет

Выступая перед своими сторонниками в Екатеринбурге, Алексей Навальный сделал ряд важных заявлений в отношении Рамзана Кадырова и о том, какую политику он будет проводить в отношении Чечни в случае избрания президентом России.

Обвинив Рамзана Кадырова в том, что он является заказчиком (!) убийства Бориса Немцова, он пообещал в случае своего прихода к власти арестовать его как это было сделано с экс-мэром Махачкалы Саидом Амировым. Такое сравнение Навальный привел для того, чтобы показать, что в случае ареста Кадырова никакой войны в Чечне не будет, как ее не было в Махачкале.

В этой связи надо отметить следующее. Прежде всего, Навальный, как и многие его единомышленники, очевидно, переводят стрелки объявляя Рамзана Кадарова заказчиком убийства Бориса Немцова, в то время, как очевидно, что за пределы исполнителя "просьбы" Кремля его роль в нем выходить не могла. На это, кстати, не раз указывали последовательные лидеры оппозиции, находящиеся (видимо, поэтому) зарубежом - Андрей Илларионов, Андрей Пионтковский, Гарри Каспаров и др. В целом, любому человеку, имеющему представление о том, как устроена российская политсистема, понятно, что Кадыров не мог принять решение об убийстве политика федерального масштаба из ельцинской команды под стенами Кремля, а с учетом однозначной роли в нем ФСО (Федеральной Службы Охраны), никаких сомнений в том, кто был его заказчиком, оставаться не может.

Далее, совершенно очевидно, что фигуры Амирова и Кадырова несопоставимы по своему военно-политическому потенциалу. У Амирова никогда не было практически полноценной армии, которая есть у Кадырова, как не был он и единоличным хозяином Махачкалы, уже не говоря обо всем Дагестане. Все это и позволило беспрепятственно арестовать его и вывезти в Москву. В то время, как совершенно очевидно, что если вдруг каким-то чудом президентом России станет Навальный и если к тому времени Кадырова еще не устранят силовики нынешнего режима, чтобы спокойно передать Навальному власть, Кадыров просто заявит о неподчинении "ставленникам США, захватившим власть в Кремле", в чем, кстати, будет поддержан многими регионами. И в таком случае единственной возможностью установить контроль над Чечней для Навального будет новая "операция по восстановлению конституционного порядка", то есть, та самая война, которую он фактически хочет развязать, но при этом обещает, что ее не будет, подобно ельцинскому министру обороны Павлу Грачеву, обещавшему захватить Грозный "за два часа одним парашютно-десантным полком".

В целом же из речи Навального очевидно, что он не воспринимает всерьез чеченцев как нацию, которая не собирается безропотно переходить от одного хозяина Кремля к другому. "Людям нужны просто зарплаты и доход... Чечне нужна нормальная судебная система, борьба с коррупцией и нормальное региональное управление. Вот и все", - говорит Навальный, рассуждающий о почти готовом мононациональном государстве как об обычной российской губернии.

К чему может в очередной раз привести российская политика в отношении Чечни, основанная на таких подходах? Вопрос риторический...