Демократия: турок в Дании выгоняют из демократической партии

Двое датских политиков турецкого происхождения были изгнаны из партии, в которой они состояли. Причина в том, что они отказались осудить политику, проводимую президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявлять о своей непричастности к нему.

Речь идет о Неслихан Диксан (на фото), члене муниципального совета Фюресо, и Мустафе Келлегозе, члене муниципального совета Силкеборга.

Изгоям вменили в вину то, что они подписаны в фейсбуке на страницу турецкой правящей Партии Справедливости и Развития и несколько раз лайкнули статус ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. От них потребовали публично осудить Эрдогана и проводимую им политику, и после отказа выполнить это унизительное требование, исключили из партии (при том, что Диксан работала в ней 12 лет).

Показательно, что обоих политиков выгнали не из какой-нибудь, а из Социал-Демократической Партии, кичащейся своей прогрессивностью, толерантностью и демократизмом. Но, как видно, на этнических мусульман, недостаточно приверженных демократическому фанатизму, они не распространяются.