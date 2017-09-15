Гонительницу хиджабов разбил инсульт

Как сообщил Расул Тавдиряков, татарско-мусульманский журналист и блогер, Веру Липатову, директора Белозерской школы, которая годами травила ее учениц и учителей, носящих платки, прямо с рабочего места госпитализировали с инсультом.

В комментариях тут особого смысла нет, эта новость говорит сама за себя и лишний раз подтверждает, что Аллах есть, и от Его воздаяния не укроется никто и нигде.

Меж тем, безумцев не остановят никакие знамения, пока они не коснутся лично их (и когда им уже будет поздно останавливаться). Так, вчера они провели очередную акцию устрашения против мусульман все в той же Мордовии - на этот раз против заслуженного педагога, обладателя медали «Патриот России» и победителя двух президентских грантов Марата Салимова.

Что интересно, "антиэкстремисты" пришли к тому, кто сам участвовал в деятельности по "профилактике экстремизма" среди мусульман (как видно, ему это не помогло).

Что стало поводом? Оказывается, размещенные у него на странице Вконтакте записи песен Александра Градского и Аллы Пугачевой почему-то переадрессовывали на пестни Тимура Муцураева. А в современной России этого достаточно для того, чтобы к победителю президентских грантов и обладателю медали "патриот России" нагрянули в дом с автоматами верные слуги этого самого президента и те, кто считают себя настоящими патриотами России.