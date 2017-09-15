Ставрополье: принял Ислам - получи 10 лет колонии

Журналисты из Дагестана рассказали о том, как два родных брата - новообращенные русские мусульмане стали жертвой российской репрессивной машины только из-за своего религиозного выбора.

Братья Шевцовы (на фото) проживали в Ставрополье. Перед тем, как принять Ислам, служили в армии, в том числе в Цхинвале и Чечне. После - стали работать на стройке.

Родные были не против принятия ими Ислама, так как их образ жизни изменился к лучшему. Но силовики рассуждали иначе...

У одного за другим у братьев "нашли" по гранате РГД-5. Причем, когда мать пыталась отбить второго сына при аресте, говоря, что одного сына они у нее уже посадили, ей ответили: «радуйтесь, что посадили, а то бы он в лесу червей кормил». Причем, зная, что происходит с выделяющимися мусульманами в Ставропольском крае, можно сказать, что это не просто слова.

Родственники и адвокат сообщают, что в СИЗО братья подверглись таким избиениям и пыткам током, что оговорили себя, признав свое участие в НВФ. У одного из них при этом было порезано и зашито горло, что свидетельствует о попытке суицида и говорит об интенсивности пыток, которым он подвергался.

Один из братьев получил 3 года и 6 месяцев. Второго позавчера суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.