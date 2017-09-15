Эрдоган запретил ставить себе памятники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике глав некоторых муниципалитетов от его партии (AKP), которые поставили ему памятники и скульптурные бюсты.

“Некоторые мэрии устанавливают мне памятники, бюсты и скульптуры. Я очень расстроился, когда услышал о таком. Друзья, это не соответствует нашим ценностям", - сказал турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что от подчиненных и госслужащих ему нужны не восхваления, а реальные дела на благо общества. "Мне не нужны памятники и бюсты. Мне надо, чтобы вы безукоризненно делали свою работу", - пояснил он.

В конце своей речи Эрдоган запретил ставить ему памятники, так как это противоречит нашим принципам. "Подобные действия идут вразрез с нашими принципами. И пусть больше никто таких ошибок не делает", - подчеркнул турецкий лидер.

Под "нашими" в данном случае, очевидно, имелись в виду принципы Ислама, запрещающего создавать скульптуры людей и животных, так как, основываясь на националистических принципах, в Турции стоят тысячи памятников идолу т.н. "Ататюрка" (Мустафы Кемаля).