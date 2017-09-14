Повстанцы-рохинья отмежевались от международных террористов

Араканская Армия Спасения Рохинья (ARSA), выступила с очередным заявлением в связи с кампанией дезиинформации, которую ведут против нее мьянмарские буддидисты (буддистские фундаменталисты).

Повстанцы-рохинья, с оружием в руках защищающие свой народ от геноцида, официально заявили, что не имеют никакого отношения к группировкам, кваллифицируемым как международные террористические как то ИГ, Аль-Каида, Лашкар е-Тайба и другие.

Более того, они заявили, что не нуждаются в помощи иностранных добровольцев и будут стремиться не допустить вмешательства в вооруженный конфликт представителей любых международных вооруженных группировок.

Вместе с тем, отметим, что, будучи армией национальной самозащиты мусульманского народа, по имеющейся информации, ARSA стремится к обоснованию своих действий с исламских позиций, а ее лидеры консультируются с исламскими учеными, в том числе, учеными-рохинья, проживающими в разных странах Исламского мира. Тем не менее, задачи организации остаются строго в пределах национальной самозащиты мусульман-рохинья.