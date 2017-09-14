Переговоры в Йемене: для мира или войны?

СМИ сообщили о встрече, состоявшейся в столице Йемена Сане между самозванным президентом этой страны Али Абдуллахом Салехом (на фото - в галстуке) и лидером поддерживающих его хуситов Абдульмаликом аль-Хути (на фото - с шарфом), отношения между которыми ухудшились в последнее время.

Конфликт был связан с тем, что хуситы на контролируемых ими территориях сместили с ряда должностей людей бутафорского "президента". В связи с этим стороны встретились для того, чтобы решить, остаются они союзниками или нет и что им дальше делать.

О результатах этих переговоров пока не сообщается.

Отметим в этой связи, что сохранение союза или, наоборот, раскол между Салехом и хуситами может сыграть свою роль в продолжении войны или, напротив, достижении мира в Йемене.

Напомним, что одно время коалиция, поддерживающая президента Йемена Хади во главе с Саудовской Аравией, пыталась напрямую договориться с хуситами о том, что они перестают поддерживать самозванного президента, признают президента Хади и в обмен получают признание своих интересов йеменскими властями. Однако в итоге переговоры сорвались и хуситы продолжили воевать вместе с Салехом. Чем окончатся нынешние трения между ними, пока сказать сложно.

Однако стоит указать, что по своим драматическим гуманитарным последствиям - жертвам среди мирного населения, разрушению инфраструктуры, эпидемиям, голоду, война в Йемене уже давно вышла на один уровень с сирийской и иракской. Поэтому, конечно, остается только надеяться на ее прекращение и просить об этом у Аллаха.