Хоронить под такбир, а не марш Шопена будут военных в Турции

Военных и полицейских Турции больше не будут хоронить под похоронный марш Шопена, принятый в современной погребальной традиции западных стран. Его заменит османский религиозный марш с такбирами (превознесением Аллаха - "Аллаху Акбар") - Segah Tekbir.

Неформально это уже практиковалось. Так, получила известность история, когда турецкие спецназовцы забрали гроб с телом своего погибшего товарища, которого нес почетный караул под музыку Шопена, и заглушили ее скандированием такбира.

После этого инцидента уже бывший глава Управления по делам религии Турции Мехмет Гермез выступил с предложением заменить чуждую мусульманам традицию их собственной, укорененной в Исламе.

Разумеется, эта инициатива вызвала недовольство ярых секуляристов, которые опять завели свою шарманку о попрании светскости и исламизации в Турции.

Тем не менее, такое решение было принято. В связи с этим огласивший его министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил:

"Наш долг перед храбростью наших мучеников, их семей и нашего народа вечен. Соответствие церемоний с нашими национальными и моральными ценностями и корнями нашей цивилизации является основной проблемой этого долго и ее важности. Иностранный похоронный марш не подходит нашим мученикам".