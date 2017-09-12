Исламофоб-собачник получил 2,5 года тюрьмы

В Великобритании мужчина был отправлен в тюрьму за исламофобскую хулиганскую выходку с использованием собаки.

32-летний Якуб Вендланд (на фото), поляк по национальности, был арестован после того, как натравил опасную собаку на прохожих-мусульман, выкрикивая в их адрес оскорбительные и антиисламские лозунги. К счастью, физически от этого никто не пострадал, так как прибывшей на место полиции удалось нейтрализовать безумца.

Манчестерский королевский суд приговорил преступника к 2,5 годам тюрьмы. При этом во время судебного заседания он заявил, что не является расистом.

Отметим в этой связи, что после кампании за выход Великобритании ЕС (Брексит), которая велась не в последнюю очередь с использованием ксенофобских лозунгов, наблюдатели фиксируют значительное увеличение числа преступлений на почве ненависти против иностранцев.

Забавно, однако, то, что нередко жертвами таких атак становятся сами живущие в Великобритании поляки, которых многие англичане воспринимают как гастарбайтеров с белым цветом кожи. Что, как видно, не мешает некоторым из них ненавидеть мусульман.