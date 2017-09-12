США: русские боты подстрекали к вражде против мусульман

В США продолжает набирать обороты расследование о вмешательстве Кремля в последние президентские выборы на стороне Дональда Трампа. О новых, интересных фактах, выявленных в ходе него, сообщило сегодня американское СМИ Daily Beast.

Как следует из его его материала, демонстрация против беженцев и мусульман в августе 2016 года в городе Твин Фоллс штата Айдахо была организована интернет-аккаунтами, IP-адреса которых ведут в Россию.

В целом, как сообщается, в период с июля 2015 года по май 2017 года с 470 фейковых страниц (ботов), в основном управляемых из России, было размещено 3000 политических рекламных объявлений в поддержку Трампа или против тех групп, на борьбе с которыми он строил свою кампанию, включая мусульман.

Отметим в этой связи, что для тех, кто наблюдает за политическими дискуссиями в англоязычном интернете, участие в них сотен, если не тысяч русских ботов уже давно не является новостью. По большому счету, они являются такой же частью международной пропагандистской империи Кремля (нового "иновещания"), как и Russia Today и сеть сайтов Sputnik. Причем, те из них, кто работают на западную аудиторию, заняты неприкрытым разжиганием исламофобии, в то время, как те, кто окучивают аудиторию мусульманскую, представляют Россию как лучшего друга Исламского мира, где для мусульманам созданы все условия жить по Исламу.