Саудия: известные ученые арестованы за призыв к миру с Катаром

Множественные источники подтверждают тот факт, что на днях в Саудовской Аравии были арестованы два всемирно известных исламских проповедника и ученых - Салман аль-Ауда и Авад аль-Карни (на фото).

Формальным поводом для ареста Ауды стал твит... с молитвой... за мир. А именно, за мир между Саудовской Аравией и Катаром и примирение сердец их правителей.

Что касается Авада аль-Карни, то его, судя по всему, решили арестовать просто за компанию - на фоне катарского кризиса. Как и аль-Ауда он считается проповедником, близким к ихвановским кругам, а те в свою очередь рассматриваются как "пятая колонна" Катара в Саудовской Аравии.

Надо отметить, что это уже далеко не первый арест Салмана аль-Ауды, который неизменно говорит то, что считает нужным, а не то, что от него ждут правители. В последнее же время Аллах испытывает этого шейха, так как не так давно он потерял в автокатастрофе жену с сыном...

Кроме того, сообщается об аресте принца Абдуль Азиза бин Фахда аль-Сауда - сына бывшего короля Фахда. Он, вероятно, мог представлять угрозу нынешнему крон-принцу (валь уль-ахд) Саудовской Аравии, молодому Мухаммаду ибн Салману, который, по мнению многих, и стал инициатором конфликта с Катаром и Турцией при поддержке Трампа и его иудейского зятя Кушнера.