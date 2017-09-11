Сионисты сносят мусульманское кладбище, чтобы построить еврейский парк

Как сообщил глава Комиссии по мусульманским кладбищам Иерусалима Мустафа Абу Захра, сегодня сионистские оккупационные власти снесли часть мусульманского Кладбища Шахидов в восточной части города.

По его словам, приехавшие бульдозеры снесли могилы на площади 10 метров, прежде, чем мусульмане успели вмешаться в ситуацию.

Мустафа Абу Захра считает, что таким образом сионисты расчищают пространство для развлекательного еврейского парка с автомобильной парковкой.

Очевидно также, что в этом случае речь идет о мести, причем, мести подлой - в отношении мертвых. Ведь на кладбище похоронены участники войны 1967 года против оккупантов.