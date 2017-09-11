Русские мусульмане: новые репрессии

Правозащитник Бахром Хамроев сообщил в своем блоге о новых репрессиях, которым подверглись представители русских мусульман.

На этот раз жертвой силовиков в городе Балашов Саратовской области стал Саид-Вячеслав Панин (на фото - в полный рост) 1974 года рождения. Причем, это уже не первое давление на него.

Панин принял Ислам в 2003 году. Это стало резонансным событием в городе, так как был авторитетным спортсменом, тренером по боевым единоборствам. Как следствие - уже в 2006 году у него "нашли" взрывчатку с оружием, после чего его приговорили к 2-м годам лишения свободы.

Теперь на Панина открывают новое уголовное дело с помощью его бывшей жены. И, надо сказать, что в случае с новообращенными мусульманами это уже стало классикой жанра. Так, уголовное дело на Александра Галамбицу (на фото - лицо крупным планом) было организовано его бывшим зятем. Причины таких ситуаций очевидны - в тех случаях, когда Ислам принимает только один из супругов в браке или когда второй потом от него отказывается или оставляет его практику, совместная жизнь религиозного человека с неверующим чаще всего оказывается невозможна. А со стороны женщин это нередко чревато серьезными обидами и местью.

Мы не знаем, что произошло с его бывшей супругой у Панина, но как сообщает Хамроев, во время обыска, организованного силовиками на ее квартире, она дала против бывшего мужа показания. Якобы Панин одел на нее "пояс шахида" и заставлял ходить в нем по Балашову, при этом его почему-то не взорвав. Вдобавок ко всему, на квартире "нашли" запрещенную литературу - книгу "Путь к вере", распространение которой будут вменять Панину. Теперь он увезен в СИЗО и ему предъявлены обвинения по достаточно серьезным статьям (ч.1ст.205.1и ч.2 ст. 205.5 УК РФ).

Быть ярким русским мусульманином на виду у окружающих в современной России небезопасно.