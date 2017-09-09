В МОРДОВИИ ОТЕЦ МУФТИЯ ЖЕСТОКО ИЗБИЛ ИМАМА

В селе Аксеново Лямбирского района Мордовии вчера, 8 сентября 2017 года, непосредственно перед джума-намазом, был жестоко избит имам-хатыб первой мечети села, Някип Нураев.

Эта мечеть была построена по адресу: улица Советская, 50, в значительной мере на средства мецената Шамиля Бикмаева, уроженца села. Мечеть открывал муфтий Равиль Гайнутдин, в далеком 2002 году.

Врачи в травмпункте наложили 8 швов под левым глазом имам-хатыба Нураева и 6 швов - над его правым глазом. Нураева опросили полицейские и он написал заявление о побоях. Затем Нураев, по просьбе полицейских, с братом поехали в судебно-медицинскую экспертизу - снимать побои.

...Эта мечеть была захвачена в 2008-2009 гг. Фагимом Шафиевым с помощниками, включая его отца Фатиха Шафиева.

Фатих Шафиев уже "ронял" на пол старого имама этой же мечети, покойного Айсу Бадретдинова, чтобы он не мешал его сыну Фагиму. У имама тогда была повреждено колено. А потом Фатих, Фагим и их дружок Фаиль Илькаев отнесли старика в дальнюю комнату мечети и пригрозили, что если он оттуда выйдет до окончания джума-намаза, они отвернут ему голову.

Айса-абзи судился с Шафиевыми и Илькаевым, но напрасно - как и было сказано одним судьей - "в Лямбирском суде против Фагима Шафиева вы не добьетесь истины".

Что будет на этот раз?

Отзовет ли имам Нураев свое заявление о побоях?

Думается, Шафиевы теперь должны приходить к нему домой и умолять о прощении.

...

Някип Нураев объяснил, как произошло избиение:

"В четверг ко мне обратились Фаиль Шафеев и Фатих Шафиев, и сказали, что надо сделать в нашей мусульманской организации Попечительский совет и Шуру, а для этого принять решение во время джума-намаза. Я вечером дома просмотрел наш устав, а там нет никакого Попечительского совета и Шуры. Я так и заявил перед пятничным намазом, что поскольку в уставе нет таких вещей, то они и не нужны нам.

Я сидел у правой стены, а Фатих Шафиев сидел у левой стены, наискосок от меня. Он заявил - "Ты что тут решаешь? Выполняй, что тебе сказали". Я заявил, что я имам-хатыб и руководитель мусульманской организации, и я не позволю нарушать устав.

Фатих еще раз возразил - "Ты кто такой? Мы тебя поставили имамом-хатыбом и если я захочу, ты уже сегодня не будешь имамом". Я ему ответил, что имам-хатыба в мечети избирает собрание прихожан, а не Фатих Шафиев. И дело Фатиха - свободно молиться здесь, а потом уходить домой, а не командовать.

Я также напомнил Фатиху, что когда мы строили эту мечеть (а он в то время изображал из себя как бы ваххабита), он часто проходил мимо стройки, и даже кирпича не поднял для стройки - проходя мимо, он только насмехался над нами, говоря: "Вы что тут, на харамные деньги Бикмаева казино строите?"

После этого Фатих встал со своего места и пошел ко мне. У меня и в мыслях не было, что он может ударить меня - имам-хатыба, да еще прямо в мечети.

Но Фатих подошел и, ничего не говоря, быстро и резко ударил меня в лицо - 4 раза - и я, потеряв на секунду сознание, упал на правое плечо. Когда я очнулся, мои глаза заливала кровь - кожа на лице разорвалась от тренированных ударов мастера спорта и тренера по борьбе Фатиха Шафиева, который одновременно является председателем мусульманской организации в селе Большая Елховка. Мой старший брат Кияметдин поднял меня и сказал, что надо ехать в травмпункт.

Я до сих пор не могу прийти в себя - как так по-бандитски можно пытаться решать вопросы в мечети?

Я в этой мечети официально имамом только три года. Но я и строил эту мечеть, еще с конца 90-х годов, и всегда был активным помощником старых имамов - Бяшара Авязова, Исхака Ашимова, Айсы Бадретдинова, замещая их в любое время, когда было надо.

Я уповаю на Аллаха, чтобы справедливое наказание настигло моего обидчика.

И я надеюсь, что законы Российской Федерации также защитят мои права."