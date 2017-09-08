ЕС отказал Германии в прекращении переговоров с Турцией

Прошедшее сегодня совещание министров иностранных дел стран - членов Европейского Союза не поддержало предложение Германии официально прекратить переговоры о приеме Турции в ЕС.

Наиболее активно Турцию поддержали Ирландия, а также готовящаяся к выходу из ЕС, но пока еще остающаяся ее членом Великобритания.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Турция это великая страна, она нужна Европе и необходимо войти в ее положение, так как она проходит через сложный период своей истории.

Министр иностранных дел Ирдандии Симон Ковени призвал ЕС к продолжению диалога с Турцией и обозначению для нее конкретных сроков, когда она смогла бы присоединиться к ЕС.

Напомним в этой связи, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль недавно заявил, что Турция не сможет войти в ЕС, пока у власти в ней находится Эрдоган.

В то же время сам турецкий лидер предложил ЕС определиться по этому вопросу и не морочить Турции голову. После этого канцлер Германии Ангела Меркель, пытающаяся набрать дополнительные очки избирателей перед выборами, предложила официально прекратить переговоры с Турцией. Это предложение не поддержал ее ключевой союзник по ЕС Эммануэль Макрон, заявивший, что Европа обречена взаимодействовать с Турцией по ключевым вопросам, и что ЕС с Турцией пока могут "сожительствовать" (сотрудничать) без "брака" (вступления Турции в ЕС).