Арабские университеты улучшили позиции в мировом рейтинге

Высшие учебные заведения стран Арабского залива добилист в этом году существенного прогресса по сравнению с предыдущим. Такой вывод следует из анализа ежегодного мирового рейтинга университетов (World University Rankings).

В частности, саудовскому Университету Короля Абдульазиза удалось вплотную подойти к лидеру этого рейтинга на Ближнем Востоке и Северной Африке - Иерусалимскому университету, став вторым в этом региональном сегменте.

Эмиратский Университет науки и технологий Халифа за этот год перескочил через 301-350 единиц измерения, что стало лучшим прогрессом в этом году среди всех 1102 университетов из 77 стран мира, включенных в рейтинг.

Примерно на 200 единиц улучшил свои показатели Университет Шарджи, что тоже является весьма неплохим результатом.

При этом, следует отметить, что Университет Халифы был создан всего лишь в 2007 году, но уже сумел обойти многие университеты, существующие десятилетиями. Такой прогресс стал результатом значительных вложений в его развитие, привлечение в него профессиональных кадров, закупку необходимого оборудования и т.д.