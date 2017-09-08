Вице-премьер Турции: как рохинья помогали османам

Турция сегодня одна из тех стран, которая оказывает рохинья наибольшую помощь как в политическом, так и в гуманитарном плане. Но не всегда рохинья были просителями и получателями помощи у остального Исламского мира - были времена, когда они сами помогали ему.

Так, вице-премьер правительства Турции Фикри Ишик рассказал, что в 1913 году мусульмане-рохинья собрали и передали для османских моджахедов, принимавших участие в Балканской войне, пожертвований на сумму 1 391 фунтов.

К этому заявлению в турецких СМИ также была приложена грамота на имя великого визиря Османского халифата Хильми Паши, в которой мусульмане-рохинья поздравляли своих османских братьев с возвращением себе в ходе этой войны Адрианополя и других ранее потерянных территорий.

Оригинал грамоты, как и документов о вручении пожертвований хранятся в Фонде Османского Наследия в Турции.