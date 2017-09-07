Макрон призвал ЕС с Турцией к сожительству без брака

На фоне набирающего обороты конфликта между Берлином и Анкарой президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Европейского Союза не портить отношения с Турцией и не терять ее как союзника.

"Я хочу предотвратить раскол, потому что это (Турция) жизненно важный партнер (для ЕС) во многих кризисах, с которыми мы все сталкиваемся, в первую очередь, вызов иммиграции и террористическая угроза", - сказал Макрон.

При этом французский президент признал, что Турция в последнее время развивается в направлении, противоположном европейскому, и это "не может быть проигнорировано".

"Они больше не хотят брака, они хотят сожительства", - так в оригинальной французской манере он пояснил свою мысль о том, что хотя Турция уже не стремится в ЕС, сотрудничать обеим сторонам все равно придется.