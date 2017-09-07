Президент Татарстана: Москва отнимает у республики доходы (видео)

Выступая перед главами местных самоуправлений пока еще не ликвидированной Республики Татарстан? его президент Рустам Минниханов призвал их к жесткой экономии.

Экономить Татарстану необходимо, несмотря на рост его экономики, потому что все больше доходов из республики себе забирает Москва. В частности, в следующем году она отнимет у республики 12-13 миллиардов рублей.

"Надо понимать, что, хотя экономика растет, реально наши доходы уходят на федеральный уровень... Налог на прибыль, акцизы на водку, другие акцизы, неналоговые доходы. Мы оцениваем по следующему году 12−13 миллиардов рублей, это реально", - сказал Минниханов.

Напомним в этой связи, что столетиями русская историческая пропаганда трубила о "татаро-монгольском иге", которое заключалось в том, что русские княжества посылали в Орду примерно одну десятую часть своих доходов. Сегодня же Татарстан, напротив, посылает в Москву девять десятых свох доходов, оставляя себе лишь десятую часть.

Достаточно ли этого для того, чтобы говорить о московском иге для Татарстана?