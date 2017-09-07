Маккейн обратился к другу - лидеру Мьянмы в связи с геноцидом рохинья

Знаменитый американский сенатор-республиканец Джон Маккейн (на фото) обратился с открытым письмом к главе гражданской администрации Мьянмы Ауун Сан Суу Куи в связи с ситуацией, сложившейся вокруг рохинья.

Надо отметить, что Маккейн обратился к нынешнему лидеру Мьянмы как ее давний друг. Напомним, что на протяжении многих лет она, будучи диссиденткой, сама находилась в оппозиции к бывшему военному режиму Мьянмы, и многие на Западе оказывали ей поддержку в этот период. В том числе и Маккейн, который был и остается другом многих сил, противостоящим диктаторским режимам во разных странах мира.

Маккейн в своем письме к другу констатирует тот факт, что военные Мьянмы ведут фактический геноцид в отношении мусульман-рохинья, уничтожая целые деревни в зоне проведения боевых действий и изгнав из своих домов на данный момент 123 000 человек.

Он критикует власти Мьянмы за то, что они отказали комиссии ООН по правам человека (UNHRC) в доступе в зону боевых действий и призывает Ауун Сан Суу Куи исправить эту ошибку и вступить в активное взаимодействие с международными наблюдателями с целью пресечь массовые нарушения прав человека.

Маккейн пытается усовестить бывшую диссидентку, говоря о том, что на протяжении десятилетий она сама была источником надежд на преобразования в Мьянме и установление в ней мира, свободы и справедливости. Поэтому он просит ее принять неотложные меры для того, чтобы остановить распространение насилия и гуманитарного кризиса в отношении рохинья.

В конце своего письма американский сенатор констатирует, что рохинья уже живут в Мьянме достаточно долго для того, чтобы получить равные права с другими ее гражданами, и что преобразование этой страны из диктатуры в демократию должно подразумевать обеспечение прав всех ее народов.