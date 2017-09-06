Екатеринбург: православный террорист - не террорист?

Представьте себе ситуацию - в крупном российском городе мусульманин на УАЗ-ике нашпигованном газовыми баллонами, таранит какой-то кинотеатр и поджигает машину с ее содержимым. А потом выясняется, что этот мусульманин был активистом какой-то исламской группы и даже давал в этом качестве интервью СМИ.

Как бы охарактеризовали происшедшее спецслужбы, общество, СМИ? Однозначно как "исламский терроризм". А виновного в нем либо убили бы при задержании, либо приговорили к многолетнему сроку, а то и пожизненному.

Ну, а если это был не мусульманин, а православный из кругов, близких к правящим? Например, такой как Денис Мурашов.

Вот он атакует на машине, забитой газовыми баллонами кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге.

А вот он ранее дает интервью с георгиевской ленточкой.

И что же? Как заявили екатеринбургские силовики, "в отношении мужчины, пытавшегося поджечь кинотеатр в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога)".

Таким образом, в их понимании человек, атаковавший кинотеатр в машине, начиненной газовыми баллонами, всего лишь вандал, портящий имущество. А потенциальные террористы - это, конечно, мирные мусульмане, у которых отбирают мечети и которых постоянно подвергают облавам.