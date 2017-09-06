Крым их: в Бахчисарае закрыли крымскотатарские детсады

По сообщениям крымскотатарских СМИ, в детсадах Бахчисарая закрыли крымскотатарские группы.

В частности, речь идет о детсадах №8 и №14, а также национальной школы №5.

Сообщается, что с этого года в них будут набираться исключительно смешанные группы на том основании, что в уставах дошкольных заведений не предусмотрены положения о национальных группах.

Крымскотатарские актисты передают, что такая тенденция наблюдается по всему захваченному Россией Крыму. В частности, недавно глава отдела образования Советского района Валентина Окуленка потребовала убрать крымскотатарские символы с национальной школы в поселке Советский.

Напомним в этой связи, что наступление на национальные языки начато по России в целом. В частности, президент "утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017 года". Руководителям субъектов РФ, Генеральной прокуратуре, Рособрнадзору поручается обеспечить, в частности:

"...принятие мер по доведению объема изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам русского языка до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России, а также по повышению уровня и качества освоения ими русского языка как государственного языка Российской Федерации;

...изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их родителей (законных представителей)".