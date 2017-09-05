Курдского лидера отговаривают от планов завести 4-ю жену

Курьезная ситуация на стыке религиозной политики и светской хроники возникла сейчас в Иракском Курдистане.

Али Бапир (на фото), являющийся генеральным секретарем Исламской ассоциации Курдистана (ИАК), вошел в конфликт с частью своей организации из-за планов взять себе четвертую жену.

По имеющейся информации, Бапир сватается к дочери одного из местных шейхов в районе Бахекон, причем, привлекая в качестве сватов влиятельных представителей курдского общества.

Проблема, однако, заключается в том, что Бапира, который тогда был одним из лидеров курдской вооруженной исламской группы "Джундуль-Ислам" подозревают в причастности к убийству семьи этой девушки в начале 2000-х годов.

Бапир таким образом, возможно, хочет закрыть вопрос с кровной местью, однако как новый брак, так и отказ ему в предложении могут, напротив, привести к дальнейшей эскалации конфликта.

В этой связи соратники из ИАК призвали своего лидера отказаться от этой идеи или отложить ее как несвоевременную. Ведь ключевым событием для курдского общества Иракского Курдистана является референдум о его независимости, который должен состояться в этом месяце, и который несет с собой серьезные политические риски для юудущей страны. Усугублять такую ситуацию новыми конфликтами на почве женитьбы - не самое разумное для ответственного лидера решение, считают соратники Бапира.