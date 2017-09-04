Ложь: в Швеции не наказывали за поедание бекона перед мусульманами

В конце минувшей недели ведущие (!) российские СМИ наперегонки распространяли дезинформацию о том, что шведский суд оштрафовал шведа якобы за то, что тот ел свинину в присутствии мусульман.

Естественно, ложь вскрылась достаточно быстро - исламофоба наказали не за то, что он ел в присутствии мусульман свинину, что миллионы шведов делают каждодневно. А за то, что 53-летнее быдло при этом оскорбляло сидящих напротив него мусульманок, заявляло о том, что ненавидит их и тыкало им своей свинятиной в лицо.

Вот за эти оскорбления и разжигание ненависти он и поплатился штрафом на сумму 9 тысяч шведских крон (65 тысяч рублей) в пользу государства, а также по 5 тысяч шведских крон (36 тысяч рублей) в пользу каждой из женщин.

Инцидент произошел еще в 2015 году, но решение суд вынес только 30 августа.