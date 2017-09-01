Редакция "Голоса Ислама" поздравляет мусульман с Праздником!

Редакция сайта "Голос Ислама" поздравляет всех наших читателей-мусульман с большим праздником нашей религии - Ид аль-Адха (День Жертвоприношения, Курбан-Байрам)!

Просим у Аллаха принять Хадж у тех мусульман, кто его совершили, и даровать такую возможность тем, кому она еще не представилась!

Просим Аллаха принять жертвоприношения собирающихся их осуществить и дать такую возможность как можно большему числу мусульман!

Просим у Аллаха защитить, накормить, обогреть и исцелить в эти дни обездоленных мусульман в разных частях мира и дать им почувствовать вкус этого Праздника, а тем, кто встречает его в благоденствии, просим сохранить и преумножить его!

С Днем Жертвоприношения, дорогие братья и сестры в Исламе! Ид аль-Адха Мубарак!