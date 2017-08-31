Турки доставили первую помощь беженцам-рохинья

Турецкий исламский благотворительный фонд IHH доставил первую экстренную помощь изгнанным из своих домов беженцам-рохинья.

На данный момент несколько сотен семей получили брезенты и навесы, которые защитили бы оказавшихся на улице людей от дождя и холода, а также кухонные принадлежности и продовольственную помощь.

В местах базирования беженцев раздаются пайки с горячей едой и питьевая вода.

В настоящий момент Турция рассматривает вопрос об организации масштабной программы в поддержку рохинья, о чем мы будем информировать наших читателей дополнительно, ин ша Аллах.