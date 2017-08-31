Злой подарок мусульманам Мордовии на праздник

Сегодня, 31 августа 2017 года, в Верховном суде Республики Мордовия, состоялось рассмотрение апелляции мусульманской организации "Иман" райцентра Лямбирь по вопросу права собственности на мечеть, которая находится в распоряжении организации "Иман" уже 19 лет. Ранее, 15.06.2017 Лямбирский суд вынес решение в отказе на регистрацию права собственности организации "Иман", а также и администрации села Лямбирь, которая зачем-то возжелала забрать мечеть у мусульман.

Верховный суд Мордовии вынес решение - снова отказать лямбирским мусульманам в праве собственности на мечеть, которую они построили и обслуживают с января 1998 года.

Мало того, суд вынес решение передать здание мечети в распоряжение администрации села Лямбирь.

Вот такой подарок мусульманам на Курбан-байрам.



P.S. Многие мусульмане связывают проблемы, начавшиеся у мусульман райцентра Лямбирь с 2015 года, с именем муфтия "Центрального духовного управления мусульман Республики Мордовия" Фагима Шафиева, под передачу которому в начале 2017 года власти зарегистрировали в Лямбире новую мусульманскую организацию "Нур", из 10 учредителей которой только один иногда приходит в мечеть. А остальные 9 не приходят в мечеть даже на два больших праздника - они еще не "нагулялись"...