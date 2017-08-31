Награда нашла героев: экс-СБУшники погибли в Дагестане

Как стало известно, на днях в ходе проведения одной из очередных "спецопераций" в Дагестане нашли свою смерть 2 офицера ФСБ Крыма. Точнее, два бывших офицеры Службы Безопасности Украины - подполковники Денис Ракицкий и Александр Байбутлов.

Оба они изменили офицерской присяге, которую давали Украине, и получили от новых хозяев медали "За возвращение Крыма". Однако награды пришлось отрабатывать, и вместо спокойного украинского Крыма, принадлежавшего государству, у которого не было никаких внутренних конфликтов, их послали усмирять для России Кавказ.

Там, а именно в Дагестане, в поселке Балюрт Хасавюртовского района они и нашли свою смерть. Это случилось 28 августа в 6.30 утра при проведении обыска в доме Али Батраева, ранее убитого коллегами Ракицкого и Байбутлова из ФСБ. Батраев открыл огонь на поражение и уничтожил украинских перебежчиков, после чего был закидан гранатами фсбшниками.

Показательно, что пресс-служба ФСБ не хотела разглашать информацию об этом "инциденте", однако, источники украинской разведки в ФСБ Севастополя, где были вывешены некрологи с траурными досками, засняли их и переслали в Киев.